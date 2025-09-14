Este domingo Universidad de Chile goleó a Colo Colo por 3-0 en la definición de la Supercopa del fútbol chileno, donde el último campeón de la Copa Chile se impuso al vigente monarca del Campeonato Nacional.

Los azules pasaron por arriba del Cacique esta tarde en el Estadio Santa Laura, donde los albos tuvieron una jornada para el olvido, con un expulsado y dos lesionados, en el que fue el debut del entrenador Fernando Ortiz.

Tras el partido habló con los medios el presidente de Azul Azul, Michael Clark, quien más allá de festejar este título de la U, recordó la denuncia que iba a realizar el cuadro laico contra una de las figuras de Colo Colo.

Se trata del delantero Javier Correa, quien salió lesionado en la Supercopa y aún no se revisa ante el Tribunal de Disciplina lo sucedido hace dos semanas en el Superclásico 198, cuando tuvo un entrevero con el timonel laico.

Michael Clark no se olvida de la denuncia a Javier Correa

Sobre aquello Clark indicó que han tenido temas más importantes de los que prepcuparse, pero que no han descartado hacer esta denuncia.

“Con la gente de ellos no hemos hablado y la verdad que no hay nigún apuro. Los tiempos para ver una denuncia son bastante largos, hemos estado en cosas bastante más importantes que ver al señor Correa, pero cuando queramos hacerlo, lo vamos a hacer”, lanzó el empresario.

En la U no se olvidan de la denuncia a Javier Correa. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

Respecto a los dichos que le habría realizado el cordobés al presidente de la U, este último señaló que esperaba unas disculpas.

“Yo lo dije ese día, que yo pensé que lo había dicho en caliente, no se disculpó y creo que habla muy mal de él”, completó Clark.