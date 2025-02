Colo Colo cayó derrotado 1-0 ante Santiago Wanderers en la fase de grupos de Copa Chile. El elenco albo no logró imponerse en Valparaíso y sigue sin ganar en el certamen.

Ante ello, Jorge Almirón entregó respuestas. En conferencia de prensa, el DT analizó el compromiso en el Estadio Elías Figueroa Brander y entregó la clave por la que sus dirigidos cayeron de visita.

Para él, no hay mucha vuelta que dar y es evidente lo que hay que mejorar: la creación de oportunidades. No quedó conforme con lo realizado en ofensiva por los albos.

“El partido está claro: nos costó mucho generar. No llegamos mucho al área y cuando llegamos no pudimos concretar, no pudo crecer la jugada. Fue un partido en los que hace el gol rival y se defendió bien”, comenzó señalando.

En dicha línea, elogió al elenco porteño: “Hizo un buen trabajo, son esos partidos cerrados en los que no puedes tener tanto juego y no la tienes que perder. Ellos sacaron la diferencia y la defendieron bien“.

Finalmente, aseguró que hay mucho camino por delante, pero también mucho trabajo por realizar con el plantel. El cuadro de Macul no ha logrado victorias oficiales en 2025.

“A mí me ocupa trabajar y mejorar mi equipo. No estoy conforme, creo que nadie de los nuestros está conforme con el juego del equipo. A nadie le gusta perder, pero hay maneras. Hoy el rival nos ganó bien“, cerró.

Cuándo juega Colo Colo

El siguiente partido de los albos será contra Unión San Felipe por la tercera fecha de Copa Chile. Se jugará el domingo 9 de febrero, desde las 18:00 horas, en el Estadio Monumental.