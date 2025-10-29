En el marco de las conmemoraciones por su Centenario, Colo Colo hizo oficial el lanzamiento de “Eterno”, un ambicioso proyecto audiovisual para retratar su vasta historia y legado.

El documental fue realizado en conjunto con Fábula, la reconocida productora chilena que fue galardonada con un Premio Óscar por la cinta “Una Mujer Fantástica”.

Este documental busca recopilar los momentos, hitos y triunfos que han forjado la identidad del club más popular de Chile a lo largo de sus 100 años. La historia del “Cacique”, sin embargo, no solo se cuenta a través de los trofeos en la vitrina, sino también mediante los millones de vivencias personales que sus hinchas han construido en torno al equipo.

Este es el documental que todo colocolino debería ver | FOTO: Archivo

La anécdota de José Antonio Neme

En ejemplo perfecto de esa conexión personal e imborrable es la del periodista José Antonio Neme. A propósito de estas celebraciones, el conductor reveló en Avant Premiere en el Cinépolis de La Reina el particular origen de su fanatismo por el conjunto Popular.

“El año 1991 mi padre me dijo: Si Colo Colo gana la Copa Libertadores, los llevo de vacaciones. Papá todavía estoy esperando porque Colo Colo ya ganó la Copa Libertadores”, manifestó el animador de Mega.

“Colo Colo es el único plantel que ha ganado la Copa Libertadores en su división femenina y masculina, o sea me merezco dos vacaciones por falta de una”, sentenció entre risas.