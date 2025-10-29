Colo Colo ha vivido un 2025 para el olvido, en la que dentro del año de su centenario, los ‘Albos’ han sumado negativos resultados tanto a nivel nacional como internacional.

Hoy por hoy, el único gran objetivo para el equipo que comanda Fernando Ortiz es poder ingresar a los puestos de competencias internacionales, del que hoy está alejado por 6 puntos.

Ante este mal momento, en la dirigencia de club ya comienzan a tomar decisiones para lo que será la próxima temporada con la estructuración de su plantilla.

Los cuatro jugadores que no seguirán en Colo Colo

En las últimas horas, el periodista Cristian Alvarado contó en Radio ADN de los cuatro jugadores de Colo Colo que no segurián en el club para la temporada 2026.

Isla no seguiría en Colo Colo | Foto: Photosport

“Isla, Amor, Vegas y Opazo, preguntando por aquí y por allá, no van a continuar (para el 2026)”, indicó.

De esta forma, en Colo Colo queda claro que ya empiezan a poner todo el foco en lo que será su temporada 2026, en la que se sigue en el análisis de jugadores que podrían partir, como otros que pueden llegar para el próximo año.