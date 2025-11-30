Colo Colo no solo cayó ante Cobresal el viernes pasado por un humillante 0-3 en la altura de El Salvador, sino que también hipotecó de gran manera su participación en la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz hizo un partido para el olvido, en donde nunca se encontró de la cancha y fue absolutamente superado por un Cobresal que demostró que tenía más ganas de jugar el certamen internacional el próximo año.

Uno que cree que el partido hipotecó las chances de seguir de Fernando Ortiz fue Juan Cristóbal Guarello: “Fernando Ortiz no ha aportado mucho para arreglar esta temporada 2025 de Colo Colo. Hay que entrar en un periodo de reflexión; esa imagen de Ortiz a la orilla de la cancha con cara de pocos amigos es clave, porque él sabe que gran parte de su continuidad se fue hoy (viernes)”, dijo en Radio Agricultura.

Guarello cree que se complicó la continuidad de Ortiz. | Foto: Photosport

“Hay una mala lectura del juego en Ortiz. Voy a insistir en que a mí ese 4-1 a La Calera no me lo vendan. Es un partido normal de Colo Colo cuando el rival llega medio apagado al Monumental. Le pasó con Almirón y ahora”, complementó.

En esa línea, remata diciendo que “Tiene que venir un remezón de fondo en Colo Colo para el próximo año. Quedar afuera de todo no servirá de nada si sigues con estos mismos jugadores. Hay que armar un equipo de nivel local para ganar el torneo y no estar pagando sueldos de 120 mil dólares”.

Cabe recordar que, hace un par de días, se hablaba de que la continuidad de Fernando Ortiz ya no dependía de la clasificación a Sudamericana y que continuaría pase lo que pase este año.

