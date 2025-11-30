Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores de América el día de ayer en una aburrida final ante Palmeiras disputada en Lima, pero que le sirvió al cuadro de Río de Janeiro para alcanzar su cuarto título continental.

En la antesala del duelo, la CONMEBOL anunció que Barranquilla será la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026 y Santa Cruz de la sierra la de la edición 2027, mientras que el Estadio Centenario de Montevideo albergará la final de la Copa Libertadores 2026.

Si bien todavía no se define quién organizará la edición 2027, Alejandro Domínguez confirmó que Argentina, Brasil y Paraguay son los candidatos a tener nuevamente la final de la Copa Libertadores que, dicho sea de paso, deja mucho dinero al organizador.

Domínguez lleva la Libertadores solo a los países amigos. | Foto: Getty Images

Desde que se instalaron las finales únicas en Sudamérica, Chile, Colombia, Bolivia y Venezuela son los únicos que nunca albergaron un encuentro, pero después de 2027 sólo será Venezuela y Chile, pese a la histórica contribución del país con el torneo.

Cabe recordar que en 2019 la Copa Libertadores de América se iba a disputar en el Estadio Nacional, pero ‘recomendaciones’ del gobierno de turno impidieron que se realizara y CONMEBOL terminó llevando la final a Lima.

Así las cosas, nuevamente queda en evidencia dos situaciones: la nula capacidad de impulsar a Chile como un organizador de eventos masivos y el desaire de CONMEBOL que busca privilegiar -como casi siempre- a tres países sudamericanos.

