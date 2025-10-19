Coquimbo Unido y Colo Colo abrieron la jornada de domingo en la Fecha 24 de la Liga de Primera 2025 en el puerto pirata, donde fue el cuadro local el que se quedó con el triunfo por la cuenta mínima

Con este resultado, Coquimbo Unido se mantiene al tope de la tabla de posiciones con 59 puntos, mientras que Colo Colo lo hace en el octavo lugar con 34 puntos y soñando con meterse a copas internacionales para la próxima temporada

Colo Colo y Coquimbo disputaron áspero partido en el norte chico. | Foto: Photosport

Cabe recordar que la Fecha 24 se inició el domingo pasado con el triunfo de Unión Española por 4-2 sobre Huachipato y, al día siguiente, Universidad de Chile derrotó con sufrimiento a Palestino por 2-1 en el Estadio Santa Laura.

El viernes, Audax Italiano derrotó a Unión La Calera por 4-3 y ese mismo día Deportes Iquique comenzó a firmar su descenso con una dolorosa caída ante O’Higgins por 2-3. El sábado, en cambio, La Serena timbró un empate ante Ñublense y Deportes Limache sorprendió a Cobresal con un triunfo por 2-0.

La jornada se completará en pocos minutos más cuando Universidad Católica tenga que visitar a Everton de Viña del Mar en el Estadio Sausalito, compromiso clave para la UC en la búsqueda del Chile 2 a la próxima Copa Libertadores de América.

¡LA TABLA!