El futuro de Maxi Falcón en Colo Colo sigue siendo un completo misterio. El uruguayo aún no se presenta junto al plantel albo para realizar la pretemporada, que comenzó ya hace una semana, por lo que muchos ya creen que el “Peluca” está con un pie y medio fuera del club.

Las reacciones por la actitud del zaguero charrúa han sido en su mayoría negativas. Tanto la dirigencia alba como históricos referentes del “Cacique” no han tomado para nada bien la medida del defensor, quien manejaría una oferta desde el Inter de Miami.

Si bien en Macul se abren a dejarlo partir, la oferta que habría llegado no convenció a la dirigencia de Blanco y Negro, por lo que esta fue rechazada. Esto último habría sido lo que gatilló la molestia de Maxi y que tiene tan conflictuada a la interna del plantel y la institución en general.

Arturo Vidal alza la voz por el caso de Maxi Falcón

En su arribo a tierras uruguayas para disputar la Serie Río de La Plata, el volante de Colo Colo, Arturo Vidal, alzó la voz sobre la polémica que ha remecido al cuadro popular en los últimos días.

Eso sí, en primera instancia, el “King” se refirió a los compromisos que tendrán en Uruguay: “Sabemos que son partidos duros, tenemos mucha confianza nos quedamos la mayoría de los titulares. Vamos a ver cómo se da el partido con Peñarol, que tuvo un gran año y fue espectacular lo que hizo así que vamos a ver”.

También tuvo unas breves palabras para Brayan Cortés y Marcos Bolados: “Lo importante es tener arquero, de la selección y de Colo Colo. También Bolados”.

Finalmente, sobre el “Peluca”, fue sencillamente categórico: “De él no sé nada. Ojala llegue luego, debería estar acá, no entiendo porqué no está pero los que estamos estamos trabajando duro para empezar bien el año”.

Mosa espera por el Peluca en Colo Colo

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, expresó su preocupación por este tema cuando partía con el plantel rumbo a Uruguay: “Yo lo he dicho en varias oportunidades, Maximiliano debería haber estado el día 2 de enero con sus compañeros. Él es un jugador con contrato vigente y esperemos que se reintegre a la pretemporada lo más rápido posible”

En Colo Colo esperan que Maxi Falcón se sume a la pretemporada en Uruguay (Foto: Photosport)

“Yo conversé varias veces con él y le hice saber que la forma, tanto a él como a su entorno, no está bien. Todo el mundo tiene derecho a buscar mejores horizontes y tener mejores expectativas laborales, pero la forma en la que se hizo no corresponde”, agregó.

Finalmente, aclaró que: “Yo espero que él se presente en Uruguay. Se lo hemos dicho en todas las formas. No hay que mezclar las cosas. Él tiene el legítimo derecho de tener nueva expectativa, pero también tiene que guardar las formas. Las formas en una institución como Colo Colo son muy importantes, si no esta cuestión se convierte en un circo y eso no corresponde”.