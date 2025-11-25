En Colo Colo hay una nueva polémica que está dando que hablar y tiene que ver con las últimas declaraciones de Arturo Vidal, quien fue suplente el pasado domingo en la goleada por 4-1 sobre Unión La Calera.

El King fue citado después de dos partidos que quedó fuera por lesión, pero no fue titular para el entrenador Fernando Ortiz. Si bien ingresó a los 65 minutos, tras el partido dio polémicos dichos, que luego fueron respondidos por el técnico argentino.

Sobre este nuevo drama que involucra a Vidal opinó un histórico del cuadro popular. Se trata de Eddio Inostroza, exfutbolista y entrenador de Colo Colo, que también fue ayudante de Mirko Jozic en la obtención de la Copa Libertadores 1991.

En diálogo con BOLAVIP, el referente se puso del lado del Tano Ortiz, respaldando su decisión de poner en cancha los mejores jugadores que tenga a disposición y quienes se ganen el puesto en los entrenamientos.

“Sí, de todas maneras. Es que Vidal no va a comprender que ya está en otra, va a estar muriendo y va a creer que está naciendo”, comenzó diciendo Yeyo Inostroza.

“Estuvo bien, yo creo que el técnico estuvo bien, porque ya no demuestra una debilidad ante el medio. Sí, de todas maneras, para dejar las cosas claras frente a quien manda en el equipo”, respaldó el histórico al DT.

Respecto a lo que se vio en el último partido, donde Arturo Vidal se vio muy activo al borde del campo de juego, repartiendo instrucciones como si fuera el entrenador, Inostroza rechazó aquello.

“Horrible. Ya con esto que dijo el técnico, hay dos posibilidades. Conociendo el carácter y la personalidad y el tema de comportamiento de Vidal, que le deje la embarrada en la banca o se quede súper sumiso en la banca, sentado en el asiento más hondo“, comentó.

“Vamos a ver, están las posiciones, no va a ser intermedia la cosa. No va a ser un jugador tranquilo que va a estar sonriendo, apoyando, sino, va a querer tomar la primera línea, tal como dijo de querer a corto plazo ser el entrenador de Colo Colo. Hay que buscarle un equipo, Colo Colo B, en otro lado nomás”, completó.

Fernando Ortiz recibe el respaldo de un histórico de Colo Colo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

En síntesis