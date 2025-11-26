El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, mandó un fuerte mensaje respecto a la continuidad de Arturo Vidal en Colo Colo, pese a que el propio futbolista dejó entrever hace unas semanas la posibilidad de partir de Macul si es que los albos no lograban una clasificación a copas internacionales.

Tras la reunión de directorio de ByN, el dirigente de Colo Colo dejó en claro que el ‘King’ seguirá siendo jugador del Cacique en 2026. “Los contratos que firma Colo Colo se respetan. Más allá de si después gustan o no, nosotros los respetamos. Así que Arturo Vidal es un jugador de Colo Colo y tiene su contrato renovado para 2026”, aseguró el empresario.

En esa línea, Mosa también abordó la situación de Brayan Cortés, quien se encuentra a préstamo en Peñarol con opción de compra. “Si ellos quieren quedarse con Brayan Cortés, tienen que mandarnos un cheque”, aunque dejó abierta la posibilidad de negociar otra condición.

Aníbal Mosa proyectó lo que vendrá para Colo Colo 2026 (Photosport).

Además, Mosa se refirió a la gran inversión que realizó ByN a principio de año y proyectó lo que será el 2026: “La inversión que hicimos este año es una de las más grandes del club en su historia. Si bien es cierto que los resultados, los comportamientos de la hinchada y todas las cosas que trajo ese fatídico 10 de abril hicieron que no brillaran, vamos a tener un análisis después del partido con Audax. Pero igual tenemos que tener un plantel competitivo”, agregó.

Respecto al cierre de temporada con Fernando Ortiz a la cabeza, Mosa comentó: “Estamos contentos, porque estamos llegando a donde tenemos que estar siempre. Saben que ha sido un año muy accidentado y triste, pero bueno, de atrás pica el indio, Colo Colo nunca muere y, más allá de las caídas, siempre se pone de pie”, cerró.

