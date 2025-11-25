En Colo Colo se vive una nueva polémica que tiene en el ojo del huracán a Arturo Vidal, esto por sus últimos dichos tras la goleada por 4-1 sobre Unión La Calera del pasado domingo, por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025.

El King fue suplente en su regreso a las citaciones, tras dos partidos al margen por una lesión muscular. Pero el entrenador Fernando Ortiz no lo puso de la partida, aunque decidió que ingresara a los 65 minutos.

“Vengo de una lesión, no es porque fui suplente porque hay alguien mejor que yo. No hay ninguno que se pueda igualar a mí”, lanzó Vidal en zona mixta.

Estos dichos han dado harto que hablar en los últimos días y este martes sorpresivamente el exfutbolista Johnny Herrera, ídolo de Universidad de Chile, dejó de lado la clásica rivalidad y le mandó un par de consejos al volante de 38 años.

“También hay un respeto. A mí me tocó ir a la banca y siempre como que me iban a apuntar para irme en contra de alguien y yo jamás dije que era mejor que el que estaba jugando, por ejemplo. Uno tiene que mantener un poquito la humildad y tampoco irte en contra de la gente que está apareciendo”, comenzó diciendo en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports.

“A los 38 años, ¿tú crees que llega a tener más recorrido que los que están jugando? Él también lo dice, que no están bien físicamente, entonces también hay una autocrítica, que también es importante”, agregó Herrera.

En la misma línea, hizo un llamado a que en Colo Colo lo aconsejen para que se centre en poder disfrutar el último año de contrato que le queda con el Cacique, dejando de lado las polémicas.

“Si alguien con experiencia en el club, obviamente que lo deben querer por lo que le ha entregado a Colo Colo, pero por su trayectoria, por su carrera, yo creo que un consejo bueno sería que el tipo disfrute. Que él disfrute el año que le quede, que se saque cresta y media entrenando. La base de él es la pretemporada, físicamente va a volar y no se va a lesionar“, propuso Herrera.

“Si él lo llega a conseguir y viene alguien que le diga ‘compadre, no se meta en líos, no ande peleando si juegue o no juegue, disfrute el último año, si total donde usted vaya lo van a aplaudir igual’, añadió.

Finalmente, el otrora portero puso sobre el panel que es difícil que Arturo Vidal pueda retomar su mejor nivel por la edad: “Por ejemplo, yo no tengo algún recuerdo de un volante de contención de 39 años destacando”.

Cabe recordar que Johnny Herrera fue compañero de Arturo Vidal en la Selección Chilena, donde compartieron juntos en Eliminatorias, Mundial de Brasil 2014 y en ambas Copas América (2015 y 2016) donde se coronó La Roja.

Johnny Herrera y Arturo Vidal fueron bicampeones de América. (Foto: Getty Images)

En síntesis