El próximo lunes 27 de octubre Colo Colo recibirá a Deportes Limache a las 18:00 horas en el Estadio Nacional, por el cierre de la fecha 25 de la Liga de Primera 2025, partido que tuvo un cambio de horario por disposición de las autoridades.

El Cacique traslada su localía desde el Estadio Monumental por un motivo extrafutbolístico, pues la cancha de La Ruca se encuentra en recuperación tras los dos conciertos internacionales que albergó durante este mes.

Es más, antes de ayer fue el último, la presentación de la banda norteamericana Imagine Dragons. Mientras que el 7 de octubre lo había hecho el rapero estadounidense Kendrick Lamar.

En el Estadio Nacional, el aforo autorizado fue de 31 mil espectadores, pero con una medida especial y toda una reubicación de los sectores para que coincidan con los abonos comprados en el Monumental.

La medida especial de Colo Colo en el Estadio Nacional

En Blanco y Negro decidieron no ocupar el codo sur del coliseo de Ñuñoa, donde se ubica habitualmente la barra de Universidad de Chile, equipo que constantemente hace de local en el principal reducto deportivo del país.

Considerando aquello, la distribución de las entradas en comparación al Monumental quedó de la siguiente forma:

Arica = Galería Norte Central

Lautaro y Galvarino = Galería Norte Oriente

Tucapel y Caupolicán = Galería Norte Poniente

Cordillera = Andes

Océano = Tribunal Lateral Norte

Rapa Nui = Fuera Marquesina

Butaca Premium = Bajo Marquesina

El Estadio Nacional viene de albergar el Mundial Sub 20. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Las entradas están disponibles a través de la ticketera Punto Ticket y los precios van desde los $9.000 en adultos y $4.500 para niños en galería. La ubicación más cara está a $60.000.