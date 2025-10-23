En Colo Colo ya visualizan los primeros movimientos para el próximo mercado de fichajes, donde la idea sería reforzar ciertos puestos para cambiar la cara del equipo que ha tenido un centenario para el olvido.

Si bien las prioridades serían traer nuevos laterales y reemplazar a quien pueda ser vendido, como Lucas Cepeda, Vicente Pizarro o Alan Saldivia, también buscarían a un nuevo arquero.

Esto porque Brayan Cortés, que está a préstamo en Peñarol, lo más probable es que se queda en el Manya, club que tiene la opción de compra y hasta el momento han quedado bastante conformes con el iquiqueño.

Por el momento el portero titular en el Cacique es Fernando De Paul, quien ya lleva tres años en el cuadro popular, pero las intensiones serían traer un golero de categoría internacional para competir con el Tuto.

El arquero que toma fuerza para llegar a Colo Colo

Según información del periodista Rodrigo López de DSports, el nombre que toma fuerza es el del argentino nacionalizado chileno Gabriel Arias, quien recientemente perdió el puesto en Racing de Avellaneda ante Facundo Cambeses.

El oriundo de Neuquén ya ha estado en la carpeta de Colo Colo en ventanas anteriores, principalmente por su buen desempeño en La Academia, donde ha jugado las últimas siete temporadas, incluso ha sido el capitán de aquel equipo.

También se suma su conocimiento del fútbol chileno, ya que sobresalió en Unión La Calera en 2018 y luego defendió a la Selección Chilena en dos Eliminatorias y tres Copas América.

Colo Colo se vuelve a fijar en Gabriel Arias. (Foto: Wagner Meier/Getty Images)

El guardameta de 38 años termina contrato en diciembre de este 2025 con Racing, por lo que podría cruzar la cordillera a costo cero.