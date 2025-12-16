Un preocupante estado luce la cancha del Estadio Nacional tras la ola de conciertos que se han realizado en el campo de juego del coliseo ñuñoíno.

Tras la finalización del Mundial Sub 20, el principal recinto deportivo del país sólo albergó dos partidos de fútbol: la U ante Lanús por Copa Sudamericana y Colo Colo contra Limache. Este miércoles se realizará la despedida de Walter Montillo.

Entre medio, el Nacional fue protagonista de una ola de conciertos: Linkin Park (2 de noviembre), Dua Lipa (11 y 12 de noviembre), Oasis (19 de noviembre), el cierre de la Teletón (29 de noviembre) y Los Jaivas (7 de diciembre).

Actualmente el césped luce evidentes zonas dañadas y con tono seco similar al de los pastizales. Eso sí, su imagen mejoró levemente respecto a una semana atrás.

Universidad de Chile volverá a usar el Nacional a mediados de febrero cuando debute en la Liga de Primera. Antes, el coliseño de Avenida Grecia albergará otra serie de conciertos: 20 de diciembre, Macha y el Bloque Depresivo; 9, 10 y 11 de enero de 2026 será el turno de Bad Bunny, mientras que el 12 y 14 de febrero se presentarán Tini Stoessel y Chayanne, respectivamente.

Así luce la cancha del Estadio Nacional