En Colo Colo preparan el partido crucial que tienen este fin de semana por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025, donde enfrentarán a Unión La Calera en busca de seguir acercándose a los puestos de clasificación de Copa Sudamericana.

Para aquello, el cuadro popular tiene algunas bajas que deberá sustituir el entrenador Fernando Ortiz, como lo son Claudio Aquino por acumulación de tarjetas amarillas y Jonathan Villagra por su expulsión ante Unión Española.

Pero también tiene algunas altas importantes, como la de Víctor Felipe Méndez, que dejó atrás una fecha de suspensión, así como Arturo Vidal y Alan Saldivia que ya se habrían recuperado en un cien por ciento.

Y eso no es todo, pues hay otro jugador que le entregó una gran noticia al Tano Ortiz. Esto porque el juvenil Francisco Marchant está volviendo a entrenar a la par de sus compañeros y su recuperación iría más rápido de lo presupuestado.

El extremo de 19 años estaba prácticamente descartado para la recta final de la temporada, tras el esguince medial en la rodilla derecha que sufrió tras el Mundial Sub 20 en su regreso al Estadio Monumental.

Pero según la última información entregada por el periodista Daniel Arrieta de TNT Sports, Marchant volvió a entrenar y de a poco se está reintegrando a sus compañeros.

Incluso, está la posibilidad que el canterano pueda ser citado en los dos últimos partidos del torneo, contra Cobresal y Audax Italiano.

Francisco Marchant podría estar presente para el cierre de la temporada de Colo Colo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

¿Cuándo es el partido de Colo Colo vs. Unión La Calera?

El partido entre Colo Colo y Unión La Calera está programado para el domingo 23 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental, y será el antepenúltimo duelo de los albos en esta temporada.

