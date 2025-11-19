En Colo Colo ya proyectan lo que será la próxima temporada y el mercado de fichajes que se viene tras el término de la Liga de Primera 2025, donde podrían tener varias salidas, entre los que terminan contrato y quienes podrían ser vendidos.

Hay dos nombres que ya han estado cerca de partir al extranjero en las ventanas anteriores, pero por diferentes motivos terminaron quedándose en el Estadio Monumental.

La oportunidad sería ahora. Se trata del volante Vicente Pizarro y el extremo Lucas Cepeda, dos de los activos más altos del Cacique, quienes ya han sido sondeados desde Europa y Argentina.

Y sobre aquello se refirió este miércoles uno de los referentes del actual plantel del cuadro popular. Se trata del arquero Fernando De Paul, que esta jornada habló en conferencia de prensa y fue consultado por el futuro de estos dos jugadores.

En la instancia, el portero de 34 años confesó que en el equipo están al tanto, que ambos sueñan con dar el dar salto al exterior.

“Son dos jugadores muy importantes para nosotros, lo han demostrado no solo acá, sino que en la Selección y obviamente que en algún momento se les va a dar a ellos. Porque también lo desean así, poder dar el salto… Más que el salto, están en un equipo muy importante, pero irse a jugar a otro lado, que seguramente es un deseo de ellos”, respondió el Tuto De Paul.

“Pero condiciones obviamente las demuestran día a día, así que de mi parte siempre deseándoles lo mejor”, completó el golero.

Cabe recordar que el Vicho Pizarro y Cepeda fueron parte de la gira de la Selección Chilena en Rusia en esta doble fecha FIFA de noviembre, habiendo disputado los partidos contra los locales (2-0) y también frente a Perú (2-1). En Macul los esperan este jueves luego de un largo viaje de regreso a Santiago.

Mientras que el domingo deberían ser titulares en el duelo clave para Colo Colo frente a Unión La Calera por la fecha 28 de la Liga de Primera, que se jugará desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

Lucas Cepeda y Vicente Pizarro diría adiós en Colo Colo. (Foto: Javier Torres/Photosport)

En síntesis