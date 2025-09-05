La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile vuelve a estar en suspenso. El partido que se tenía que haber disputado a inicios de la temporada ha sido pospuesto hasta esta fecha, donde se había programado para el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

Si bien hasta el momento se había dado el visto bueno a este partido con varias limitaciones en el aforo y las condiciones, como asistentes sobre los 55 años, el alcalde de la comuna de Independencia sigue oponiéndose a este evento.

Pero también desde la U buscan que se vuelva a reprogramar para privilegiar su partido de ida por los cuartos de final de Copa Sudamericana ante Alianza Lima, el que está agendado para el jueves 18 de septiembre en Perú.

Mientras tanto, en Colo Colo tienen una clara postura al respecto y el equipo qiue dirige Fernando Ortiz se sigue preparando para esta Supercopa.

Así lo comentó el director Edison Marchant que representa al Club Social y Deportivo Colo Colo en el directorio de Blanco y Negro.

“Hasta ahora se sigue tal como está, nuestros jugadores y cuerpo técnico están preparando el partido, eso es lo que estamos pensando y vamos a ver en qué termina”, comenzó diciendo.

Luego se refirió a los problemas que han habido con el Santa Laura para poder disputar esta Supercopa: “Es otro síntoma más de cómo está hoy día el fútbol chileno, pero nosotros quedamos a la espera. Nuestros jugadores están preparándose con todo y vamos a quedar disponible para lo que se determine”.

Edison Marchant, director del CSD Colo Colo en Blanco y Negro. (Foto: Photosport)

La postura final de Colo Colo ante la solicitud de la U

Respecto a la solicitud de suspensión de los azules, Marchant expuso la postura de los albos con aquello.

“No nos llama tanto la atención, se entienden las circunstancias, pero también entendemos que es un partido que está pactado desde antes. Esperemos que se tengan las conversaciones necesarias para que se pueda llevar a un buen término”, sostuvo.

Finalmente, reiteró que como institución siguen pensando que era mejor la idea de definir la Supercopa en partidos de ida y vuelta.

“Hemos sido claros en que no nos parece que esta es la mejor solución. Hemos propuesto otras fórmulas y hasta ahora al menos no se han tomado en consideración, lamentablemente. Es la fórmula que creemos que es la más segura y la que más nos acomoda como institución“, cerró el director.