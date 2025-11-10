En Colo Colo están expectantes con el cierre de temporada, donde el único objetivo es clasificar a Copa Sudamericana, lo que está muy cerca tras la victoria del pasado sábado por 2-1 ante Unión Española, por la fecha 27 de la Liga de Primera 2025.

Pero en medio de todo esto, hay una nueva polémica que emana desde el fútbol joven del Cacique, donde hay un jugador que está cortado, lo que también repercutió en el primer equipo.

Se trata del extremo haitiano Manley Clerveaux, quien no está siendo considerado en la Sub 20, al parecer por un acto de indisciplina.

Así lo dio a conocer este lunes el periodista Edson Figueroa en el programa Dale Albo AM, donde reveló: “Está cortado Clerveaux, se portó mal. Generó alguna molestia en el fútbol joven y en el primer equipo de Colo Colo”.

Manley Clerveaux incluso había disputado el amistoso contra el Real Valladolid. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Es por esta razón que el jugador de 19 años tampoco ha sido citado por el entrenador Fernando Ortiz en el plantel de honor, quien había quedado encantado con el hábil puntero a su llegada al Cacique.

Incluso lo hizo debutar en Primera División en la goleada por 4-0 sobre Deportes Iquique del 26 de septiembre en el Estadio Monumental.

“Hace rato vengo diciendo que es un futbolista interesante, con potencial, pero si no se equilibra… de esos casos hemos visto mucho en Colo Colo”, alertó el reportero albo.

