Colo Colo logró su segunda victoria al hilo en la Liga de Primera tras vencer a Unión Española 2-1 y mantuvo vivo el sueño por alcanzar un cupo en torneos internacionales para la próxima temporada. Los albos siguen al alza metieron presión en la medianía de la tabla de posiciones.

La primera alegría del Cacique llegó a los 28’ aunque con polémica: tras una tremenda individualidad de Javier Correa, quien se sacó un rival en el área definió con clase para el 1-0 del Cacique. Los hispanos reclamaron una infracción contra Pablo Aránguiz en la génesis de la jugada, la que finalmente tras revisión del VAR el juez Héctor Jona desestimó.

Pero la tranquilidad del equipo del ‘Tano’ Ortiz duraría poco ya que un tremendo tiro libre de Pablo Aránguiz con complicidad de Fernando De Paul, le permitió a los pupilos de Miguel Ramírez igualar el marcador y devolverle la ilusión a un equipo que sufre en zona de descenso.

Javier Correa definió a lo crack para el 1-0 de Colo Colo (Photosport).

En el segundo tiempo, el trámite fue parejo incluso con la expulsión de Jonathan Villagra, quien a los 62’ tras una infracción y por doble amarilla, dejó a Colo Colo con diez hombres.

Sin embargo, la balanza se inclinó a favor de los albos a los 79’, cuando Tomás Alarcón desató su clase con un magnífico tiro libre al primer palo, imposible de contener para el portero Martín Parra, que no logró reaccionar a tiempo.

La estocada final parecía llegar en los descuentos cuando a los 90+5’, Lucas Cepeda capitalizó un rápido contragolpe, pero una infracción en el inicio de la jugada y posterior revisión del VAR, dejó al Cacique con el grito ahogado.

Con esta importante victoria, Colo Colo llegó a 41 puntos, se mantuvo en la 8° posición y quedó a dos unidades de Audax Italiano (43), quien por ahora ocupa la última plaza de clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

Así queda Colo Colo en la tabla de posiciones