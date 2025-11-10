La Liga de Primera 2025 está en su recta final y este fin de semana se disputó la fecha 27, que terminó con uno de los objetivos de Colo Colo en un centenario para el olvido.

Así es, porque ayer (domingo) tras el triunfo de Universidad de Chile por 4-3 ante Deportes Limache, el Cacique quedó sin opciones de poder clasificar a la próxima Copa Libertadores.

Esto porque los azules llegaron a los 48 puntos, quedando a dos unidades de O’Higgins, que por el momento se está clasificando como Chile 3.

Mientras que Colo Colo sigue en la octava posición con 41 puntos cuando restan tres fechas, pero ya no tiene chances de ir al máximo torneo continental por la siguiente razón.

Esto se debe a que en la próxima jornada se enfrentan la U y O’Higgins, donde cualquiera de los resultados que se dé en aquel partido, dejará a los albos sin opciones de alcanzar ese lugar.

De esta forma, el cuadro popular termina una racha de cuatro temporadas consecutivas compitiendo en Copa Libertadores, donde su mejor resultado fueron los cuartos de final en 2024.

Además, se quedará sin el bono de 3 millones de dólares por meterse en fase de grupos ni el 1,1 millones de la moneda estadounidense por competir al menos en las fases previas 2 y 3.

Cabe recordar que Colo Colo quedó eliminado en fase de grupos de la Copa Chile, torneo que también entrega un cupo a la Copa Libertadores (Chile 4).

Ahora el elenco de Macul solo aspira a poder meterse en puestos de clasificación a Copa Sudamericana, en lo que sería un premio de consuelo. Por el momento están a dos puntos de ingresar a esta zona.

Colo Colo no estará en la Copa Libertadores 2026. (Foto: Fotobaires/Photosport)

En síntesis