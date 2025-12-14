Este domingo 14 de diciembre desde Colo Colo dieron a conocer una lamentable noticia, debido al fallecimiento de tres personas muy cercanas al club, que afectan a piezas fundamentales de la institución alba.

Así lo dio a conocer el cuadro popular a través de sus redes sociales, donde comunicó lo sucedido, que afecta a tres funcionarios.

Se trata del fallecimiento de las madres del utilero del primer equipo Nelson Pizarro, del canchero Sergio Salinas y la del captador Carlos González.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias para sus más cercanos y familiares en este difícil momento”, expresaron desde Colo Colo.

Captura de la publicación de Colo Colo en X.

De esta forma, continúan las malas noticias en el Cacique a casi dos semanas del cierre de año, en un centenario que ha sido para el olvido de inicio a fin.

En paralelo, la dirigencia alba continúa trabajando en la búsqueda de los primeros refuerzos para la temporada 2026, también definiendo algunas salidas a préstamo.

Cabe recordar que el plantel se encuentra de vacaciones y que el inicio de la pretemporada está agendado para el sábado 3 de enero.

