En Colo Colo todavía no presentan refuerzos a más de una semana que inició el mercado de fichajes tras el cierre de la Liga de Primera 2025, donde el Cacique terminó con una temporada para el olvido.

Los albos no pudieron cumplir con ninguno de los objetivos en su año del centenario, quedando eliminado tempranamente en Copa Chile, Copa Libertadores y sin poder conseguir ningún título.

Todo acabó con la no clasificación a Copa Sudamericana, donde buscaban salvar, en parte, la horrible campaña en medio de los festejos por los 100 años del club.

Esta es parte de la respuesta del porqué va lento el mercado de Colo Colo, considerando que dejará de recibir un gran monto en concepto de premios desde Conmebol.

Sumado a lo sucedido a partir de la tragedia del 10 de abril en el Estadio Monumental, donde el Cacique fue castigado con cinco partidos de local sin público y una multa de 80 mil dólares.

El millonario monto que perdió Colo Colo por no clasificar a Copa Sudamericana

Al no clasificar a Copa Sudamericana, los albos dejan de recibir al menos 225 mil dólares por el partido de la fase eliminatoria, 250 mil en caso de ser sorteado como local.

Y si hubiesen avanzado a fase de grupos, se suma el monto principal de 900 mil dólares, más los 115 mil de incentivos por partido ganado.

Si Colo Colo lograba meterse en esta etapa del torneo continental, hubiera sumado al menos USD $1.240.000 ($1.130.000.000 aproximadamente en pesos chilenos).

Colo Colo no pudo clasificar a la Copa Sudamericana 2026. (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

En síntesis