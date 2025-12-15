En Colo Colo ya iniciaron la búsqueda de sus primeros refuerzos para la temporada 2026, donde tienen una drástica disminución en el presupuesto, luego de una campaña para el olvido, donde no consiguieron ninguno de los objetivos.

Las arcas de Blanco y Negro se vieron directamente afectadas con las eliminaciones tempraneras de Copa Chile, Copa Libertadores y las sanciones de Conmebol por lo sucedido el 10 de abril en el Estadio Monumental.

Sumado también el no poder defender el título en la Liga de Primera 2025 y ni siquiera clasificar a Copa Sudamericana para el próximo año.

Si bien en el verano pasado en el Cacique dispusieron de 4 millones de dólares aproximadamente para invertir en refuerzos, esta vez la cifra es mucho menor.

Según las últimas informaciones, esta vez en la concesionaria tendrían disponible solo un millón de dólares para intentar convencer a los jugadores que quieran vestirse con los colores del cuadro popular.

Esto marcará un austero libro de pases por parte de los albos, donde buscarán contratar alguna figura del medio local, optar a préstamos y mirar al exterior en caso de concretar la venta de alguna de sus grandes figuras, como Lucas Cepeda y Vicente Pizarro.

Cabe recordar que en el mercado anterior Colo Colo tiró la casa por la ventana con los fichajes de Claudio Aquino, Salomón Rodríguez, Sebastián Vegas, Víctor Felipe Méndez y Tomás Alarcón.

En el caso del primero, se convirtió en el segundo sueldo más alto del plantel, solo detrás de Arturo Vidal, con una cifra anual cercana al millón de dólares. Mientras que por Rodríguez pagaron 1,2 millones de la divisa estadounidense a Godoy Cruz por el 50% de su pase.

Claudio Aquino fue la gran inversión de Colo Colo en 2025. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

Los nombres que suenan para reforzar a Colo Colo

Hasta el momento, en Colo Colo se barajan algunos nombres para reforzar al equipo que dirige Fernando Ortiz, como los defensas Bruno Cabrera y Nicolás Díaz, los laterales Francisco Salinas, Jorge Espejo, Matías Fernández y Matías Catalán.

En el ataque estaría la posibilidad de repatriar a Damián Pizarro, optando a un préstamo desde el Udinese de Italia o el puntero César Munder de Cobresal.

Mientras que para el arco suenan Gabriel Arias y el joven Jaime Vargas de Deportes Recoleta.

