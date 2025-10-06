Colo Colo arranca una nueva semana de trabajos pensando en la reanudación de la Liga de Primera 2025, donde el próximo domingo 19 de octubre tendrá que visitar al líder Coquimbo Unido con la obligación de rescatar puntos.

De momento, los albos se encuentran fuera de zona de clasificación a copas internacionales para la próxima temporada, lo que sería un verdadero mazazo para el plantel en lo anímico y a Blanco y Negro en lo económico.

Es precisamente pensando en la conformación del equipo para el próximo año que el histórico Alejandro Hisis le pone la lápida a Emiliano Amor y su continuidad: “Yo creo que no, ya fue. Él ya se había ido y tuvo que volver… para mí no debería seguir en Colo Colo”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

¿Se despide Amor de Colo Colo? | Foto: Photosport

Hisis cree que, en caso de seguir Fernando Ortiz, se le debe empoderar para tomar decisiones: “Si le van a dar atribuciones al técnico para el próximo año, él tendrá que decidir dejar a los que quiera y contratar a los que estime conveniente”.

“Este año son muy pocos los que se salvan y cuesta decidir por quién sí y quién no. Ha sido un año malo para todos”, complementó en el cierre sobre el rendimiento general del plantel de Colo Colo en los distintos frentes que ha disputado.

Cabe recordar que Emiliano Amor dejó Colo Colo a fines de la temporada 2024 y fue presentado en 2025 como flamante refuerzo por un contrato de un año, por lo que seguramente no seguirá en el Estadio Monumental.

Los números de Emiliano Amor este 2025

Emiliano Amor ha disputado 22 partidos este 2025 contando Copa Libertadores, Liga de Primera, Supercopa y Copa Chile; totaliza 8 tarjetas amarillas y más de 1.400 minutos en cancha con la camiseta de los albos.