Colo Colo tuvo un excelente arranque en la Copa Libertadores Femenina, donde derrotaron por 2-0 a Olimpia en el debut del Grupo C y se ilusionan en grande con conseguir el boleto a la siguiente ronda del certamen internacional.

Gran parte de la versión femenina de la Copa Libertadores se está desarrollando en el Estadio Florencio Sola de Banfield al sur de Buenos Aires, donde las jugadoras del Cacique entrenan, pero no precisamente en las instalaciones del ‘Taladro’.

El cuadro popular actualmente está usando las instalaciones de Lanús -próximo rival de Universidad de Chile en las semifinales de la Copa Sudamericana- y subieron una imagen a sus Redes Sociales que sacaron ronchas dentro de los hinchas azules quienes inundaron la publicación con comentarios.

Con un Aníbal Mosa sonriente y entregando camisetas a personeros del ‘Granate’, Colo Colo colgó una imagen con la siguiente frase: “Agradecemos al Club Atlético Lanús por recibirnos en sus instalaciones”, palabras que no cayeron bien a los forofos azules.

¿Habrá habido alguna intención oculta? Lo cierto es que Colo Colo se entrena en las canchas del próximo rival de Universidad de Chile en Copa Sudamericana, algo que no gustó para nada a los hinchas azules que se enfurecieron por la camaradería de los albos con su siguiente escollo en el certamen continental.

Hoy juega Colo Colo y la U

Este lunes a las 8 de la noche tanto Colo Colo como Universidad de Chile jugarán en simultáneo en la Copa Libertadores Femenina; las albas lo harán frente a Sao Paulo, mientras que la U ante Libertad de Paraguay.