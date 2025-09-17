En Peñarol hablaron sobre el presente y futuro de Brayan Cortés, el arquero chileno que dio el esperado salto al extranjero desde Colo Colo, saliendo a préstamo por seis meses con opción de compra.

El Indio llegó como refuerzo para la Copa Libertadores, pero el Manya quedó eliminado en octavos de final ante Racing de Avellaneda, con cuestionada actuación del golero nacional en el partido de vuelta.

Hasta el momento Cortés suma ocho partidos disputados con Peñarol, donde se ha ganado varios elogios hasta el último encuentro, en el empate 2-2 con Liverpool de Montevideo el sábado 13 de septiembre, donde protagonizó un error garrafal.

Pero pese a aquello, el entrenador Diego Aguirre llenó de elogios al iquiqueño, destacando su categoría en el arco del elenco carbonero.

“Lo veo muy bien, está respondiendo de gran forma. El otro día tuvo un error puntual, pero demuestra categoría y que es un jugador de nivel. Ha sido una gran incorporación”, comentó el DT a El Espectador Deportes.

Respecto a la continuidad del golero de 30 años para la próxima temporada y esta opción de compra que está pactada en 1,2 millones de dólares, el estratega charrúa lo dejó en suspenso.

“Obviamente que a final de año se va a pasar raya y vamos a ver bien qué objetivos conseguimos y los rendimientos. Hoy todavía no podemos sacar conclusiones”, indicó Aguirre.

Diego Aguirre pidió expresamente el fichaje de Brayan Cortés en Peñarol. (Foto: Ernesto Ryan/Getty Images)

¿Cuándo vuelve a jugar el Peñarol de Brayan Cortés?

El próximo partido de Peñarol será contra Juventud el domingo 21 de septiembre a las 18:30 horas en el Estadio Campeón del Siglo, por la octava fecha del Torneo de Clausura de Uruguay.