En Colo Colo tienen Arturo Vidal para un buen tiempo más luego de la renovación automática que se concretó hace dos semanas en el Superclásico 198, en la victoria del Cacique poir 1-0 ante la U en el Estadio Monumental.

Aquel partido por la fecha 22 de la Liga de Primera significó que el King cumpliera con la cláusula en su contrato, para extender su vínculo por un año más.

Cabe recordar que el volante de 38 años había extendido su contrato en noviembre con la opción de renovar por una temporada más si es que conseguía jugar el 50% de los partidos, lo que pasó con holgura.

Si bien en parte del directorio de Blanco y Negro no estaban muy seguros de esta extensión, esto ya estaba estipulado en el contrato.

¿Cuánto ganará Arturo Vidal tras la nueva extensión en Colo Colo?

Esto también implicaría un aumento salarial, quien actualmente percibe 120 millones mensuales. Hasta la última renovación se habían sumado bonos por 200 mil dólares, contabilizando en total 1,4 millones de la divisa estadounidense al año.

Según información de La Tercera, tras haber renovado su vínculo a fines de 2024 el bicampeón de América aseguró otros 100 mil dólares, lo que se replicaría en esta oportunidad para el 2026.