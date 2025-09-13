Brayan Cortés cometió un grueso error en el empate 2-2 de Peñarol en su visita a Liverpool por el torneo uruguayo. La igualdad en Belvedere complicó al conjunto ‘Carbonero’ en la tabla anual.

El portero iquiqueño, quien venía encontrando regularidad en el pórtico del ‘Manya’, cometió un error infantil a los 19′ del primer tiempo al no lograr capturar un balón que parecía inofensivo. Tras el yerro, Lucas Acosta anotó el transitorio 1-1 para los locales.

Peñarol había abierto la cuenta a los 16′ tras anotación de Óscar Méndez, pero tres minutos más vino el error del iquiqueño para el 1-1. Luego Abel Hernández puso el 2-1 para Liverpool, pero finalmente Maximiliano Olivera sentenció el 2-2 final a los 71′.

Brayan Cortés volvió a la titularidad en Peñarol (Photosport).

El fallo del formado en Deportes Iquique no pasó desapercibido en la transmisión del partido: “Cortés que sale con manos débiles, un grueso error del portero chileno”, afirmaron.

El ‘Indio’ había sido figura en el triunfo ante Plaza Colonia la fecha pasada, aunque a mitad de semana por la Copa AUF, y ante el mismo rival de este sábado, Cortés fue banca ya que atajó Martín Campaña. Hoy, el iquiqueño no tuvo su mejor jornada.

Pese al empate de visitante, Peñarol se mantiene de líder del Clausura uruguayo donde comparte la punta junto a Cerro Largo, conjunto que también ganó esta jornada.

Mira los goles y el error de Brayan Cortés