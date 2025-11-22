La derrota de Unión Española ante Deportes Limache caló hondo en los hinchas hispanos que ven como su estadía en primera división se ve cada vez más alejada.

Los rojos de Santa Laura quedaron a cuatro puntos de los tomateros y a cinco de Everton quedando apenas dos fechas donde deben enfrentar a O’Higgins en Plaza Chacabuco y a Coquimbo Unido en el puerto pirata.

BOLAVIP conversa con un histórico: Leonardo Véliz el que parte criticando duramente la decisión dirigencial de contratar a Miguel Ramírez.

“Contratan un técnico que había fracasado en Iquique, los dirigentes tienen que asumir ese error, si yo estoy peleando el descenso traigo a un entrenador con un historial o un presente que los jugadores crean que se va a levantar el nivel, el Cheíto no era un técnico para que sicológicamente el plantel se removiera”, dispara.

Leonardo Véliz se siente triste por los hinchas de Unión Española

Agregando que “no lo acompañaron los resultados y ahora asume este chico Villagra ¿qué puede hacer él? ¿qué se le puede pedir? ni como entrenador fusible, le quedan dos partidos, Unión está en el lugar que se merece lamentablemente”.

El Pollo afirma que la expulsión de Bianneider Tamayo cambió todo y le cae con un mazo. “Cómo un jugador es tan malo, lo vi por el lado izquierdo, devolvía puros pelotazos, y no puede ir así de forma tan desmedida en un costado de la cancha donde no hay peligro”, disparó.

En esa misma línea adiciona que “los jugadores son culpables, Tamayo ante Limache, Aránguiz ante Colo Colo por correrse en la barrera y regalarle el gol a Alarcón”.

El Pollo Véliz golpeado por la pena de los hinchas hispanos

“Me dio pena ver a los hinchas de Unión Española como lloraban, esa es la pasión, apoyaron hasta el final y esas lágrimas fueron reales”, cerró.