Coquimbo Unido vive el mejor momento de su historia. El elenco aurinegro se coronó campeón de la Liga de Primera 2025, consagrando un proyecto deportivo que combinó carácter y una propuesta que cautivó a todo el país.

En el corazón de ese éxito aparece la figura de Esteban “Chino” González, el técnico que llevó al cuadro pirata a la gloria con un fútbol valiente y una identidad marcada.

El título, sin embargo, también puso al estratega en el radar de los grandes. Tanto Universidad de Chile como Colo Colo han sido mencionados como posibles destinos del estratega de 43 años, cuya campaña en el norte encendió el interés de los gigantes.

La espectacular temporada 2025 de Coquimbo Unido tiene un nombre propio: Esteban “Chino” González | FOTO: Andres Pina/Photosport

“Pollo” Véliz aterriza a Esteban González por su futuro

En ese escenario, el debate se trasladó a la mesa de los programas deportivos: ¿debe González dar el salto o consolidar su proceso en Coquimbo?

Uno de los que entregó su mirada fue Leonardo “Pollo” Véliz, histórico del fútbol chileno y voz respetada por su visión crítica. El exseleccionado nacional advirtió en conversación con Bolavip Chile que la U como Colo Colo atraviesan momentos de inestabilidad que podrían complicar cualquier llegada.

“Va a llegar a Colo Colo en una crisis, en un caos y que no se sabe qué pasa allí o va a llegar a una U que ya los hinchas están pidiendo que se vaya Álvarez. Es el ciclo de los entrenadores”, sostuvo.

“Yo no le recomiendo a ningún entrenador que haga esto o esto otro. Yo creo que los avatares de cada día lo van llevando adonde puede ir. ¿Adónde puede ir? Donde le ofrecen más dinero. Yo pienso en otro sentido: ¿dónde puede hacer una labor buena? En Coquimbo”, añadió.

“Mira, Coquimbo va a recibir unas millonadas que nunca han visto en toda su historia y si los dirigentes son cuerdos, destinarán a la formación y a potenciar el equipo según lo determine el DT. Yo le recomendaría seguir hasta que se consolide tanto en el triunfo como en la derrota que va a venir el día de mañana”, cerró Véliz.

En síntesis…

El histórico Leonardo “Pollo” Véliz entregó una sincera recomendación a Esteban González en medio de los rumores que lo vinculan con Colo Colo y Universidad de Chile.

Según el exseleccionado chileno, ambos grandes viven momentos de inestabilidad institucional y deportiva, por lo que no sería el mejor escenario para asumir un nuevo desafío.