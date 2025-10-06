El presente de Nicolás Córdova en la Selección Chilena sub-20 es complejo. A pesar de haber accedido a la siguiente ronda del Mundial de la categoría en Chile, el DT ha recibido diversos cuestionamientos por su desempeño.

Ante ello, se ha escudado en diversos conceptos. Uno de dichos términos utilizados por el entrenador, aludió a las métricas que él maneja -y la prensa no- respecto a sus dirigidos.

Debido a tal situación, Leonardo Véliz decidió actuar. A través de sus redes sociales, publicó una carta abierta hacia el entrenador, el mismo que alguna vez fue su dirigido. Le entregó una serie de tips.

“Te he defendido ante los escupitajos hacia tu persona, en esta selva las cerbatanas venenosas no cesan“, fue parte del mensaje del estratega que alcanzó el tercer lugar en el Mundial sub-20 de 1993.

En dicha línea, agregó: “Te defiendo porque eres una persona decente para expresarte ante el vulgo del fútbol y agrego a cierto periodismo (ignorante de la historia) escrito, radial y televisivo”.

Nicolás Córdova no vive un grato momento en la Selección Chilena sub-20. (Créditos: Photosport)

El consejo a Nicolás Córdova en La Roja sub-20

Luego, Pollo Véliz le entregó un consejo a su antiguo pupilo. Le recomendó cambiar el rumbo en una compleja situación, en la que él está contra la espada y la pared.

“Te sugiero que cambies tu narrativa con el periodismo, ya te motejan de soberbio. Sobre todo, ignora a las redes sociales. Es fútbol es más simple como lo quieres presentar”, reflexionó.

La carta de Pollo Véliz al DT de la Selección Chilena