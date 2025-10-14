La historia de Colo Colo ha estado marcada por los éxitos de su primer equipo masculino de fútbol. Pero además de ello, hay otros exponentes de diversas disciplinas que han llevado el emblema del club a la cima.

Uno de ellos fue el boxeador profesional Andrés Campos (17-3-1), peleador nacional que fue deportista del CSD Colo Colo durante varios años y que en 2023 logró disputar el título mundial FIB peso mosca ante el campeón de ese entonces, Sunny Edwards.

Aquel combate fue en un repleto Arena Wembley de Londres. Si bien el chileno no logró salir con la mano en alto en aquel combate, fue solo mediante las tarjetas que el local logró quedarse con la victoria y así retener su título.

No fue su única oportunidad por un título mundial. En junio del presente año, volvió a tenerla, esta vez, ante un gigante como el filipino Nonito Donaire en un combate en categoría gallo por el campeonato mundial AMB. Pero un infortunio en el noveno asalto privó al chileno de convertirse en el primer nacido en estas tierras en conquistar una corona mundial de boxeo.

Luchando contra la adversidad: Andrés Campos busca apoyo financiero

La historia de los boxeadores en Chile es de sangre, sudor y lágrimas y, pese a sus éxitos, Andrés Campos no ha sido la excepción. Pocos meses después de la caída ante Donaire, hoy el pugilista nacional busca ir por un nuevo cinturón que lo dejaría en fila para tener una tercera chance de título mundial.

En Colombia (y ante nada menos que los ojos de Terence Crawford), Campos se enfrentará por el título latino supermosca de la OMB ante el mexicano Brandon Rodríguez (8-1).

Andrés Campos saldrá en búsqueda de un triunfo. Para ello, necesita apoyo económico.

Sin embargo, como suele pasar con grandes deportistas nacionales incluso pese a sus éxitos, no tiene fondos para disputar este combate que lo dejaría muy bien perfilado para ir por un título mundial de la categoría supermosca. Para ello, Andrés Campos y su equipo se pusieron manos a la obra y no hubo más chance que buscar donaciones voluntarias.

Para ayudar a Andrés Campos, se puede ingresar a ESTE ENLACE y realizar aportes desde los $1.000. Todo ello, será en aporte para su campamento, alimentación, preparación y, lógicamente, para todo el trabajo logístico que implica el salir a buscar un título fuera del país.