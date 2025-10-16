Ha pasado poco más de un mes desde que Saúl “Canelo” Álvarez cayó inapelablemente ante Terence Crawford, cediendo sus títulos del peso supermediano en el boxeo. El presente del mexicano no está siendo muy auspicioso, e incluso algunos ya lo dan hasta casi por retirado de la actividad.

Algo así piensa José Benavídez Sr, quien nunca ha sido un gran seguidor del tapatío. Esto, debido a que quería que su hijo, David Benavídez, se viera las caras contra Canelo, algo que se ve bastante difícil con David compitiendo ahora en los semipesados.

Pero no así con otro de sus hijos, Benavídez Jr. quien tenía en mente que el de Guadalajara retuviera sus títulos ante un rival más pequeño como lo era Crawford. La historia claramente tuvo otro giro, y es que “Bud” no tuvo piedad con el mexicano y logró arrebatarle sus cinturones tras ganar por decisión unánime.

Canelo además batalla hoy con una compleja lesión en su codo, y aunque planea volver en 2026 y Benavídez Jr. asoma en su horizonte, para su padre esto sería solo una pérdida de tiempo.

Benavídez Sr. liquida al Canelo Álvarez

Para José Benavídez Sr. la carrera del tapatío está llegando a su fin. Haber saltado al profesionalismo a sus 20 años, cree que le está pasando factura.

“Canelo es joven, pero en la vida del boxeo, está desgastado”, le dijo a Fight Hub TV.

Canelo Álvarez se encuentra lesionado y pasará un largo tiempo de recuperación que hace dudar de su continuidad en el boxeo.

Y aunque creyó que su hijo debió tener la oportunidad de enfrentar a Saúl Álvarez, de igual forma llenó de elogios al nuevo campeón indiscutido de los supermedianos: “Felicitaciones a Terence Crawford por esa gran actuación. Hizo un gran trabajo”.

¿Habrá revancha entre Canelo Álvarez y Terence Crawford?

Si bien los peleadores protagonistas de esta historia no han descartado públicamente la posibilidad de una revancha, la lesión de Canelo pone en duda que esta pueda darse al menos en el corto plazo.

Se prevé que el mexicano podría volver a la actividad recién a mediados de 2026. Allí recién, solo tal vez, exista novedades sobre una posible revancha.