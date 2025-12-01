En Colo Colo se encendieron las alarmas tras el partido del viernes contra Cobresal en El Salvador, donde el Cacique se inclinó por 3-0 e hipotecó sus opciones de clasificar a Copa Sudamericana.

De cara a la última fecha de la Liga de Primera 2025, donde enfrentarán a Audax Italiano en lo que será una verdadera final, el entrenador Fernando Ortiz estaba muy preocupado por la situación de uno de sus titulares indiscutidos.

Se trata del volante Vicente Pizarro, quien sufrió un golpe en el rostro ante los mineros, lo que habría hecho que tuviera un cuidado especial estos días, considerando que el año pasado tuvo que ser operado por una fractura de mandíbula.

Pero este lunes, el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa informó que el Vicho había podido entrenar con normalidad, dejando atrás lo que fue solo un susto.

Cabe recordar que el mediocampista de 23 años es uno de los tres capitanes de Colo Colo, junto a Esteban Pavez y Arturo Vidal. Actualmente, es el único que está siendo titular.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo y último partido de Colo Colo esta temporada será de local ante Audax Italiano, programado para el domingo 7 de diciembre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

