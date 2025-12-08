Este lunes se realizó la tradicional Gala Crack, que esta vez premió a lo mejor de la temporada 2025 en el fútbol chileno, donde una de las categorías más esperadas era la del once ideal, que elige a los mejores de cada puesto en la Liga de Primera, donde el campeón fue Coquimbo Unido.

Y el Pirata aportó con cinco nombres en este equipo ideal, que escogió el público junto a los mismos futbolistas, entrenadores y periodistas deportivos.

Por el lado de los aurinegros, fueron elegidos el arquero Diego ‘Mono’ Sánchez, el defensa Bruno Cabrera, el lateral Juan Cornejo, los volantes Sebastián Galani y Matías Palavecino.

El segundo equipo que más jugadores aportó a la lista fue Universidad de Chile, con cuatro nombres: el defensa Matías Zaldivia, el lateral Fabián Hormazábal, el volante Charles Aránguiz –elegido el mejor jugador del año-, y el puntero Lucas Assadi.

Por su parte, Colo Colo se hizo presente con el extremo Lucas Cepeda y Universidad Católica con el centrodelantero Fernando Zampedri, quien por sexto año consecutivo se transformó en el goleador del torneo.

Mientras que el entrenador de este once ideal es nada más que Esteban González de Coquimbo Unido, quien también se llevó el premio al mejor DT de la temporada.

Así quedó el equipo ideal de la Liga de Primera 2025:

Arquero: Diego Sánchez (Coquimbo Unido)

Diego Sánchez (Coquimbo Unido) Lateral derecho: Fabián Hormazábal (U. de Chile)

Fabián Hormazábal (U. de Chile) Central derecho: Bruno Cabrera (Coquimbo Unido)

Bruno Cabrera (Coquimbo Unido) Central izquierdo: Matías Zaldivia (U. de Chile)

Matías Zaldivia (U. de Chile) Lateral izquierdo: Juan Cornejo (Coquimbo Unido)

Juan Cornejo (Coquimbo Unido) Volante derecho: Charles Aránguiz (U. de Chile)

Charles Aránguiz (U. de Chile) Volante central: Sebastián Galani (Coquimbo Unido)

Sebastián Galani (Coquimbo Unido) Volante izquierdo: Matías Palavecino (Coquimbo Unido)

Matías Palavecino (Coquimbo Unido) Delantero derecho: Lucas Cepeda (Colo Colo)

Lucas Cepeda (Colo Colo) Delantero central: Fernando Zampedri (U. Católica)

Fernando Zampedri (U. Católica) Delantero izquierdo: Lucas Assadi (U. de Chile)

El once ideal de la Liga de Primera 2025. (Foto: TNT Sports)

