En una verdadera polémica terminó la última fecha de la Liga de Primera donde finalmente Colo Colo no logró clasificar a Copa Sudamericana tras la derrota a manos de Audax Italiano. Para colmo, los albos dependían de sí mismo tras la durísima goleada que Ñublense le propinó a Cobresal (5-0) en Chillán.

Precisamente fue el abultado marcador en el Nelson Oyarzún el que levantó un manto de dudas entre varias voces. Primera fue Juan Cristóbal Guarello quien apuntó al extraño penal que abrió el triunfo de Ñublense ante los ‘Mineros’, cuya derrota dejaba en bandeja la clasificación del Cacique, que finalmente no pudo cumplir en casa ante los itálicos.

Un patadón en modo karateca de Jorge Henríquez dentro del área tras un lateral le significó la expulsión inmediata y un lanzamiento penal a favor de los chillanejos que desde los doce pasos abrieron la cuenta. “Lo que ocurrió, para mí, amerita hasta investigación del Ministerio Público. No veo por dónde un jugador pueda cometer el penal que cometió Henríquez (Jorge) estando el marcador 0-0 en un lateral. No veo cómo justificarlo…”, comentó Guarello en La Hora de King Kong.

“¿Qué motivó a Henríquez a cometer esa tontería, esa locura de perjudicar a su equipo? Regalar un penal y hacerse echar, o sea, decretar la derrota de Cobresal y servirle en bandeja a Colo Colo la clasificación. La situación es del todo anómala”, agregó.

Cobresal cayó goleado ante Ñublense y le dejó en bandeja la clasificación a Colo Colo (Photosport).

“Raro, me llamó la atención…”

Quien también se sumó a las suspicacias fue el propio entrenador de Cobresal, Gustavo Huerta, quien no halló explicación a la dura derrota. “Todavía no puedo sacarme el resultado del partido. Independiente de la clasificación, siempre quisimos que dependiera de nosotros y nos encontramos con un Ñublense que la verdad, no sé si a alguien le puede molestar, pero nunca lo había visto jugar así en el año“, lanzó Huerta tras la goleada.

“Y está bien, es parte de lo que uno se puede encontrar en cualquier partido, más todavía ayudado por la expulsión. Obviamente que se notó mucho más la diferencia, que incluso podían haber sido más goles”, agregó el experimentado DT.

Este martes, casi 48 horas después de la definición, el periodista Fernando Agustín Tapia también deslizó sospechas por la actitud de los jugadores de Cobresal. “Perdónenme, pero me dio la sensación que no vi mucha hambre de los jugadores de Cobresal con Ñublense, quedé muy preocupado por la actitud de los jugadores de Cobresal. Ñublense hizo 5 goles cuando había hecho 9 goles en los últimos partidos. Raro, me llamó la atención”, apuntó en Radio Pauta.

