Colo Colo vive un primer tiempo para el olvido ante Audax Italiano en el Estadio Monumental. El Cacique cae por 2-0 gracias a los goles de Eduardo Vargas y Leonardo Valencia, mostrando una versión muy distinta a la que se esperaba de cara al cierre de la temporada 2025 de la Liga de Primera.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz ha tenido varios errores defensivos que han facilitado las llegadas de los Itálicos, generando preocupación entre los hinchas del conjunto Popular.

La presión por conseguir un cupo a la Copa Sudamericana aumenta y la actuación del primer tiempo dejó más dudas que certezas.

Colo Colo necesita ganar para soñar con la clasificación a la Copa Sudamericana | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Hinchas de Colo Colo le cargan la mano a Alan Saldivia

En redes sociales, la crítica hacia ciertos jugadores se ha multiplicado, con simpatizantes albos señalando que defensa alba no ha estado a la altura de un equipo que busca volver a los torneos internacionales.

El mayor foco de las críticas ha sido para Alan Saldivia, quien ha cometido varios errores defensivos que derivaron en situaciones de peligro para los dirigidos por Gustavo Lema.

“No debería ser titular”, “Ex jugador”, “Sáquenlo”, “Hay que venderlo por dos pesos”, fueron algunos de los comentarios que más se repetía en X (Ex Twitter).

Algunos de los comentarios de los hinchas de Colo Colo: