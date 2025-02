Colo Colo logró un importante triunfo en la fase grupal de la Copa Chile, en donde los ‘Albos’ se impusieron por 4-0 ante Unión San Felipe, con una soberbia actuación del atacante argentino, Javier Correa, quien anotó un triplete.

Ya dejando atrás lo que fue esta victoria, el entrenador del ‘Popular’ ya comienza a pensar en lo que será el debut de Colo Colo dentro del Campeonato Nacional, en donde los ‘Albos’ viajarán a la cuarta región para enfrentar a Deportes La Serena.

Para dicho compromiso, el estratega argentino tiene dos importantes dudas, en la que uno de ellos es el volante Arturo Vidal, quien estaría prácticamente descartado de este duelo, ya que el Almirón ‘no lo quiere arriesgar’ desde lo físico y espera que se recupere al 100% de sus molestias.

“Hablé sobre este tema, contra La Serena está el plan de que juegue, pero si no está al 100%, no lo vamos a arriesgar, así que no va a ver apuro para que juegue, porque es una lesión que a veces no te avisa que es media compleja y no lo queremos perder por intentar jugar un partido, no lo quiero perder tres o cuatro, porque te frena esa lesión”, declaró Almirón.

Si bien el DT argentino no lo descarta al 100%, de sus palabras se logra reflejar en que no querrá arriesgar al ‘King’ a una lesión mayor, por lo que Vidal podría ver minutos en el segundo partido oficial del torneo.

Vidal sería baja en Colo Colo | Foto: Photosport

“Vamos a ver con calma, él se conoce muy bien su cuerpo, entonces hay tiempo para tomar una decisión, yo no sé si en este partido (La Serena) lo arriesgaría, depende de como esta, pero para el otro seguramente va estar”, remarca.

Salomón Rodríguez: otra duda en Colo Colo

Otra de las dudas para Jorge Almirón ante Deportes La Serena es el delantero uruguayo, Salomón Rodríguez, quien salió con una molestia en su tobillo tras una torcedura, por lo que se verá su evolución en estos días y ver si estará disponible ante los ‘Papayeros’.

“Fue un golpe, lo tendré que ver con el doctor, porque los golpes en los tobillos duele bastante, a ver cuando se le enfríe si se le inflama o no, tendrá que hacerse un estudio me imagino, esperemos como evoluciona, ojalá no sea nada”, concluyó.