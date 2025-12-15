En Colo Colo están atentos a las ofertas que puedan caer por sus figuras, pues en Blanco Negro necesitan hacer caja luego de una temporada para el olvido, tanto en lo económico como en lo deportivo.

Los albos tienen en vitrina a jugadores como Lucas Cepeda, Vicente Pizarro y Alan Saldivia, este último acercado a Peñarol por estos días, pero también su nombre aparece en otros potentes mercados.

Así es, porque según información de Radio ADN emitida este lunes en el programa ‘Los Tenores’, el defensa de 23 años estaría siendo promovido en México y Estados Unidos.

Si bien no se dio a conocer nombre de clubes, se trata de dos de las ligas más potentes del continente, como es la Liga MX y la Major League Soccer (MLS).

Es más, cabe recordar que en mercados anteriores Saldivia estuvo muy cerca de partir rumbo al fútbol estadounidense, recibiendo propuestas del Orlando City y Houston Dynamo.

En la ventana de pases de invierno, el zaguero uruguayo también estuvo en la lista de posibles fichajes del Vancouver Whitecaps de Canadá.

Alan Saldivia podría partir de Colo Colo en este mercado de fichajes. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

En síntesis