Peñarol vuelve a mirar hacia Macul en este mercado de pases y otra vez pone sus ojos en Colo Colo para reforzarse de cara a la exigente temporada 2026, donde tendrá como gran objetivo la Copa Libertadores. El Carbonero ya sabe lo que es negociar con el Cacique y ahora busca repetir la fórmula con un nombre que hace tiempo seduce en Montevideo.

Tras la frustrada operación por Brayan Cortés a mediados de 2025, en Peñarol quedaron conformes con el modelo de negociación planteado por Blanco y Negro: préstamos con opción y salarios compartidos. Aunque aquella apuesta no terminó con la compra del arquero, sí dejó un canal abierto entre ambas instituciones.

En ese contexto aparece nuevamente el nombre de Alan Saldivia. El defensor uruguayo de 23 años es seguido de cerca por la dirigencia aurinegra, que lo considera una pieza ideal para rejuvenecer y fortalecer su última línea. Su presente en Colo Colo, sumado a su proyección y conocimiento del medio, lo convierten en una carta atractiva para el fútbol charrúa.

Alan Saldivia comienza a sonar en Peñarol, club del que es hincha (Foto: Photosport)

Los detalles del interés de Peñarol por Alan Saldivia

Desde Uruguay aseguran que las conversaciones ya comenzaron. Según el periodista Franco Trucce, de Padre y Decano, durante esta semana se reunirán las partes para avanzar en la negociación, donde el ‘Manya’ apunta a concretar un préstamo por un año, fórmula que ya aplicó anteriormente con jugadores del exterior.

El interés no es unilateral. Saldivia vería con buenos ojos arribar al Decano, club del cual es hincha, y donde podría tener mayor continuidad y protagonismo. Además, la vitrina internacional que ofrece Peñarol en Copa Libertadores aparece como un incentivo fuerte para el central.

Eso sí, la operación no asoma sencilla. El zaguero tiene contrato vigente con Colo Colo hasta fines de 2026 y una cláusula de salida cercana a los 4 millones de dólares, por lo que cualquier movimiento deberá contar con el visto bueno de la dirigencia del ‘Cacique’, que también evalúa su plantel en un escenario económico complejo.

Por ahora, el interés está sobre la mesa y las gestiones avanzan. El ‘Carbonero’ quiere repetir el “modelo Cortés”, pero esta vez con mejor final, mientras en Pedrero analizan si conviene abrir la puerta a la salida de uno de sus defensores con mayor proyección. El mercado recién comienza y el nombre de Alan Saldivia promete seguir dando que hablar.