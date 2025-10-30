En Colo Colo podrían quedarse sin entrenador al término de la Liga de Primera 2025, pues Fernando Ortiz tiene una cláusula de revisión al cierre de la temporada y la principal condición es clasificar a un torneo internacional.

Restando cinco fechas, el Cacique está a seis puntos de los puestos que dan pasajes a Copa Sudamericana, por lo que el panorama está cuesta arriba.

Si bien el técnico argentino no es el gran responsable del mal año que ha tenido el cuadro popular, en cuatro partidos tampoco ha podido cambiarle la cara al equipo que dejó Jorge Almirón, donde suma un triunfo, un empate y dos derrotas (33% de rendimiento).

Luego del empate del lunes ante Deportes Limache, comenzó a sentirse la presión y el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, indicó que dentro de diciembre tomarán una decisión con el DT de 47 años.

Mientras que este jueves en conferencia de prensa, el propio Tano Ortiz se refirió a esta cláusula: “Lo dijo muy claro el presidente, hay requisitos que yo como entrenador y él como presidente, fueron muy claros en el momento de que tuvimos la charla“.

Fernando Ortiz podría terminar anticipadamente su etapa en Colo Colo. (Foto: @colocolooficial)

Los hinchas de Colo Colo se hacen sentir

En medio de toda esta situación, los hinchas de Colo Colo también tienen su opinión y su preferencia respecto al futuro del ex técnico del Santos Laguna.

Es por aquello que en BOLAVIP realizamos una encuesta a través de nuestro canal de WhatsApp dedicado al día a día de los albos, donde el pueblo colocolino se hizo sentir.

Ante la pregunta sobre si “Fernando Ortiz debe continuar en Colo Colo para la temporada 2026”, la opción “sí” solo tuvo un 20,93% de los votos, mientras que el “no” se llevó el 79,07% de las preferencias. Ahora, ¿qué opinarán nuestros lectores?