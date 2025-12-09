Colo Colo dio por finalizada una temporada nefasta el domingo pasado, donde ni siquiera logró la clasificación a la Copa CONMEBOL Sudamericana y terminó cayendo de local ante Audax Italiano por 1-2 en el Estadio Monumental.
Más allá de no haber logrado ningún objetivo, uno de los jugadores más destacados del Cacique en su negra temporada fue Lucas Cepeda, jugador que se encuentra ‘en vitrina’ y podría partir del Estadio Monumental.
El ex Santiago Wanderers asistió a la Gala Crack de TNT Sports e hizo un análisis de lo sucedido: “Lamentable lo que pasó, se armó un plantel para pelear todo y más porque era significativo por los 100 años del club”, dijo.
“Estuvimos al debe, hay que asumir la responsabilidad de que no clasificamos a nada. Pero nada, hay que dar vuelta la página, masticarla, aceptar las críticas. Esto es colectivo, yo no gano solo ni pierdo solo. Estuve al debe con mis compañeros, porque no ayudé a lograr los objetivos. Todos somos responsables”, complementó.
En el cierre, Cepeda confirma su futuro: “Yo tengo contrato hasta el próximo año, así que en enero me tengo que presentar en Colo Colo y tratar de ratificar lo que hicimos el año pasado para darle una alegría a la gente y a nosotros mismos”, remató.
