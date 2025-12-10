Universidad de Chile está buscando nuevos jugadores en el mercado de fichajes. La escuadra estudiantil quiere dar el salto de calidad, por lo que se fijó en un seleccionado sudamericano para 2026.

Sin embargo, Jorge “Coke” Hevia contó la firme sobre dicho interés: no está tan cerca de firmar en los azules como se especula. Según detalló a través de X, es cierto que están tras él, pero no se está a un paso su incorporación.

Ese es es el caso de Lucas Romero. A pesar de que hasta el mismo presidente de Recoleta FC reconoció que las conversaciones estaban más que encaminadas, el periodista lo desmintió.

“Lucas Romero es de interés de la U. Lo siguen hace rato. Sin embargo, están priorizando otras posiciones primero, además del DT“, comenzó señalando el comunicador.

En dicha línea sobre el mediocampista que interesa en Universidad de Chile, la voz radial se refirió a los dichos del timonel paraguayo y lanzó: “No es cierto que haya un precontrato (…) Dijo lo mismo hace 3 semanas“.

Lucas Romero está en la órbita de Universidad de Chile. (Imagen: Selección de Paraguay)

Universidad de Chile tiene en la mira a Lucas Romero

Durante la última temporada, el volante de 23 años disputó un total de 34 compromisos con la camiseta de Recoleta FC. En dichos encuentros, anotó un gol y entregó dos asistencias.

A la vez, logró su debut profesional en la Selección de Paraguay. Tras haber sido citado en reiteradas ocasiones y no tener minutos, sumó participación en el partido amistoso ante México el pasado 19 de noviembre. Su país triunfó 2-1.

En resumen: