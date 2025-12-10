Colo Colo le bajó el telón a lo que fue una temporada 2025 para el olvido, en la que los ‘Albos’ no lograron obtener ningún título y además, no consiguieron boletos para competencias internacionales en el 2026, lo que sin duda es un gran fracaso en el año de su centenario.

Por esto, en el ‘Cacique’ hoy se vivirá una jornada clave en lo que es su reunión de directorio, en la que muchos temas importantes pensando en el 2026 son las que se tomarán, en donde uno de estos será la continuidad o salida de algunos jugadores.

Respecto a esto, en las últimas horas se dio a conocer una importante noticia sobre el futuro de un jugador de Colo Colo para el 2026, el que parece todo indicar que no seguirá en la institución, a pesar de tener contrato con los ‘Albos’.

Se trata del futuro de Cristián Zavala, quien debe volver a fin de año a Colo Colo tras su préstamo en Coquimbo Unido y en esta jornada, su 2026 deberá quedar zanjado entre seguir en el conjunto de los ‘Piratas’ o volver al ‘Cacique’.

Zavala seguiría en Coquimbo | Foto: Photosport

Sobre esto, en las últimas horas el periodista Cristián Alvarado destapó en Radio ADN que el futuro de Zavala estaría muy cerca de poder definirse con una sorprendente decisión: el jugador continuaría en Coquimbo Unido para el 2026.

“Me dicen que hoy está más cerca de continuar en Coquimbo que de volver a Colo Colo, han tenido algunas negociaciones la gente de Blanco y Negro con los dirigentes de Coquimbo Unido. Hoy está más cerca de permanecer en Coquimbo y no retornar al Estadio Monumental”, declaró.

Finalmente, Alvarado señala que hoy será el día definitivo para poner punto final a esta novela, en la que Cristián Zavala espera que se concrete lo que será su futuro, en donde todo parece de que seguirá en Coquimbo Unido para jugar la Copa Libertadores.

“Veremos cómo se termina de decantar toda esta situación de Cristián Zavala, ya que hoy se encuentra de vacaciones” , cerró.

