En Colo Colo deben tomar una decisión con el futuro del entrenador Fernando Ortiz tras no clasificar a la Copa Sudamericana, donde el Cacique sumó un nuevo fracaso en su año del centenario.

El domingo el cuadro popular cayó por 2-1 ante Audax Italiano en la última fecha de la Liga de Primera 2025, cerrando un año para el olvido.

Ahora el directorio de Blanco y Negro tendrá que revisar el contrato del técnico argentino tras no cumplir el objetivo, ya que hay una cláusula que podría sacarlo del Estadio Monumental, pese a tener contrato vigente hasta diciembre del 2026.

De tomar esta decisión, Colo Colo tendrá que desembolsar 200 mil dólares como indemnización y buscar un nuevo director técnico para la próxima temporada.

Fernando Ortiz podría tener los días contados en Colo Colo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Todo esto se verá este miércoles 10 de diciembre, en una reunión extraordinaria que tendrá el directorio de ByN, en la que también revisarán la situación de algunos jugadores que terminan su vínculo con el club.

Estos son Emiliano Amor, Mauricio Isla, Alexander Oroz y Sebastián Vegas, aunque este último está a préstamo sin opción de compra desde Monterrey.

