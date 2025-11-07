El mercado de fichajes comienza a encenderse con una noticia que podría significar una verdadera reestructuración en Colo Colo de cara a la próxima temporada.

El cuadro albo, que ha tenido un año para el olvido, ve en el próximo mercado una oportunidad clave para liberar carga salarial y sumar refuerzos que devuelvan competitividad al plantel de cara a 2026.

En ese contexto, la figura del mediocampista Claudio Aquino surge como pieza central de una posible negociación con Independiente de Avellaneda, en una operación que podría sacudir al fútbol chileno.

Claudio Aquino estaría en la mira de Independiente | FOTO: Javier Torres/Photosport

El rol de Gustavo Quinteros y el jugador que Colo Colo podría tener a cambio: Luciano Cabral

La opción de un trueque toma fuerza gracias a la influencia de Gustavo Quinteros, exentrenador albo y actual DT del “Rojo”. El argentino conoce a Aquino desde su paso por Vélez Sarsfield en 2024 y vería con buenos ojos volver a dirigirlo.

Este interés del elenco de Avellaneda abre una puerta para que Blanco y Negro intente incluir en la negociación a un futbolista que lleva tiempo en la órbita del Monumental: Luciano Cabral, quien fuese figura del fútbol chileno en su momento.

Fue el ídolo albo Marcelo Pablo Barticciotto quien confirmó la existencia de las conversaciones en ESPN Chile: “Hay un posible intercambio con Cabral. Gustavo Quinteros quiere a Claudio Aquino e Independiente no ve con malos ojos el trueque con Colo Colo”, señaló el “7 del Pueblo”.

De concretarse, el intercambio entre Colo Colo e Independiente de Avellaneda podría transformarse en uno de los movimientos más impactantes del próximo mercado de fichajes.

En síntesis…

Salió a la luz un posible trueque de Colo Colo con Independiente de Avellaneda que tendría como eje al mediocampista Claudio Aquino.

El interés de Gustavo Quinteros por el jugador abre la opción de que el Cacique solicite a cambio a Luciano Cabral, una vieja obsesión del club albo