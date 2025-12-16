El cierre de año en Colo Colo ha estado marcado por la continuidad de Fernando Ortiz al mando de los albos y el cómo convivirá con Arturo Vidal, jugador que criticó públicamente al DT que lo relegó a un segundo plano en los albos.
Uno que conoce de sobra la interna y cómo funciona el camarín de Colo Colo es Marcelo Pablo Barticciotto, ídolo indiscutido del Cacique quien en ESPN Chile planteó solución a la pugna entre el DT y el ‘King’.
“Los técnicos la mayoría de las veces cuando empieza la pretemporada hablan con todos los futbolistas. Les dicen qué es lo que pretenden de ellos o lo que esperan”, comenzó diciendo el eterno ídolo colocolino.
En esa línea, plantea que “Se va a tener que sentar a conversar con Arturo Vidal y le puede llegar a decir ‘mira Arturo, yo te tengo en cuenta’ o decirle ‘la vas a remar desde atrás porque no te puedo asegurar la titularidad’”.
Para Marcelo Barticciotto, será crucial la determinación que tome Arturo Vidal después de un cara a cara con Fernando Ortiz: “Ahí hay que ver la decisión que tome Arturo Vidal, porque todavía no se reunieron”, remató.
Lo cierto es que Colo Colo volverá a juntarse los primeros días de enero para encarar la pretemporada, donde los albos el 2026 solo tendrán participación en la Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga.
