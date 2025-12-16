El cierre de año en Colo Colo ha estado marcado por la continuidad de Fernando Ortiz al mando de los albos y el cómo convivirá con Arturo Vidal, jugador que criticó públicamente al DT que lo relegó a un segundo plano en los albos.

Uno que conoce de sobra la interna y cómo funciona el camarín de Colo Colo es Marcelo Pablo Barticciotto, ídolo indiscutido del Cacique quien en ESPN Chile planteó solución a la pugna entre el DT y el ‘King’.

“Los técnicos la mayoría de las veces cuando empieza la pretemporada hablan con todos los futbolistas. Les dicen qué es lo que pretenden de ellos o lo que esperan”, comenzó diciendo el eterno ídolo colocolino.

Vidal y Ortiz deberán conversar en enero. | Foto: Photosport

En esa línea, plantea que “Se va a tener que sentar a conversar con Arturo Vidal y le puede llegar a decir ‘mira Arturo, yo te tengo en cuenta’ o decirle ‘la vas a remar desde atrás porque no te puedo asegurar la titularidad’”.

Para Marcelo Barticciotto, será crucial la determinación que tome Arturo Vidal después de un cara a cara con Fernando Ortiz: “Ahí hay que ver la decisión que tome Arturo Vidal, porque todavía no se reunieron”, remató.

Lo cierto es que Colo Colo volverá a juntarse los primeros días de enero para encarar la pretemporada, donde los albos el 2026 solo tendrán participación en la Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga.

En síntesis

Fernando Ortiz continuará al mando de Colo Colo para la temporada 2026.

Arturo Vidal deberá definir su futuro tras reunirse con el técnico en enero.