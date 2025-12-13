En la Universidad de Chile se vive una tremenda novela en este cierre de temporada y todo esto por lo que es el futuro del estratega Gustavo Álvarez, quien busca su salida del club por la puerta chica tras lo que han sido sus polémicos dichos y acciones.

Sobre lo que ha sido este tema, el ex futbolista y entrenador, Marcelo Barticciotto comentó en el programa ‘F90’ de ESPN lo que es esta situación, en la que no está para nada de acuerdo con actuar del DT y compara este escenario con el que vivió Colo Colo con Jorge Almirón.

“Yo sé que la U corre un riesgo teniéndolo a Álvarez todavía, de no acelerar la contratación de un técnico, a diferencia de lo que pasó en Colo Colo, acá la U no lo quiso sacar (a Álvarez), Colo Colo lo terminó echando a Almirón y Almirón se tuvo que quedar porque no lo pudo echar”, parte señalando Barticciotto.

Agregando a esta situación, el ‘Barti’ avisa desde ya que tras esta inédita telenovela, el único personaje que quedará mal parado será el estratega argentino, quien ha tenido un inesperado comportamiento contra el club con su arrebato de querer partir sin pagar nada.

Álvarez recibe muchas críticas | Foto: Photosport

“Acá hay un técnico que no se quiere quedar, el que queda mal es él, va a quedar muy mal él”, remarca.

Barticciotto avizora un problema sin fin

Concluyendo, Barticciotto avisa que ve muy poco probable que este problema entre Gustavo Álvarez y la Universidad de Chile llegue a su fin, debido a que ambas partes buscarán quedarse con la suya hasta las últimas consecuencias que existan,

“Yo no veo tan rápido esto, yo veo un tema muy complicado, la U no lo va echar, porque si lo echa le tiene que pagar, la U no tiene que pagar nada”, cerró.