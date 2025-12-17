Universidad Católica se ha movido con todo dentro de este mercado de pases pensando en lo que será al temporada 2026, que se viene cargada para los ‘Cruzados’ con lo que es su vuelta a la Copa Libertadores.

Por esto, los dirigidos por Daniel Garnero esperan poder conformar un competitivo plantel pensando en el próximo año, en la que quieren luchar por todo tanto a nivel nacional como internacional.

Dentro de los variados nombres que han sido vinculados a la UC, en las últimas horas apareció un importante candidato para reforzar a los ‘Cruzados‘ en este mercado y que era uno de los grandes anhelos de su archirrival, Colo Colo.

Se trata del defensor nacionalizado chileno, Matías Catalán, quien hoy milita en Talleres de Córdoba y para este mercado sería uno de los grandes objetivos de la Universidad Católica.

La UC se acerca a Catalán | Foto: Photosport

Asi lo dio a conocer el periodista, Jorge ‘Coke’ Hevia en su cuenta de ‘X’, en la que indicó que el ‘Bigote’ hoy en día estaría más cerca de la Universidad Católica que el mismo Colo Colo.

“Sigo sosteniendo que Catalán está más cerca de la UC que otro club. Veremos que pasa”, fue lo que señaló el comunicador en las últimas horas.

Esta situación sin duda que impacta a todos, ya que en un principio a Matías Catalán se le vinculaba fuertemente con Colo Colo, quien desde hace unos mercados atrás venía buscando al jugador, pero hoy la UC tomaría la punta en esta carrera.

Los próximos días podrían ser importantes para conocer que será del futuro de Matías Catalán, quien verá si seguirá en el fútbol argentino vistiendo la camiseta de Talleres o tendrá su gran oportunidad de jugar en el fútbol chileno.

