En Colo Colo hace unas semanas se vivió una importante polémica tras lo que fueron los dichos de su volante y capitán Esteban Pavez, quien señaló que la Universidad Católica es la mejor institución del país.

“Tenemos que ser realistas, es así. La mejor institución del país es Católica, pero el más grande de Chile es Colo Colo”, señaló en aquel entonces en una entrevista con el canal del SIFUP en Youtube.

Estas palabras sin duda que no pasaron para nada desapercibidas, en la que dentro del plantel de Colo Colo y otros históricos del ‘Cacique’ no se mostraron para nada contentos con estos dichos, desaprobando por completo este pensamiento.

Con el correr de los días, esta situación aún se ha mantenido vigente, en la que dentro del club han señalado que conversaron con el jugador respecto a lo que fueron estos dichos, y trataron de dejar todo claro, pensando en lo que es el complicado presente de Colo Colo.

Pavez y su plan en Colo Colo | Foto: Photosport

Ante esta situación, en las últimas horas se dio a conocer una importante información que vincula a Esteban Pavez y estos dichos, en la que el volante de los ‘Albos’ estaría pensando una importante decisión respecto a este tema.

Pavez quiere dar la cara por la situación

El periodista Cristian Alvarado anunció en el programa de ‘Los Tenores’ en Radio ADN que el volante ‘Albo’ tiene considerado romper el silencio tras lo que fueron sus polémicos dichos para entregar su postura a esta situación.

Según señala el comunicador, el capitán de Colo Colo estaría pensando seriamente en poder hacer un punto de prensa posterior al partido de los ‘Albos’ ante Unión La Calera, el que se disputará en el Estadio Monumental este fin de semana.

Pavez en su interna se ha tomado estos días para quitarse de la bulla de lo que fueron estos dichos, pero ahora, querría poder romper su silencio y expresarse ante todos los hinchas de Colo Colo tras sus palabras que han generado mucha polémica.

Ahora, habrá que esperar cómo será el desenlace del encuentro entre Colo Colo y Unión La Calera, el que sin duda puede ser muy importante para conocer si se da el contexto para que Esteban Pavez pueda desahogarse por esta situación.

En Síntesis…